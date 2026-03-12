В Казахстане по состоянию на 1 марта 2026 года адресная социальная помощь назначена 163,3 тысячи человек из 30,3 тысячи семей, передает BAQ.KZ.

По информации Минтруда и соцзащиты населения страны, АСП назначена на сумму 5,2 млрд тенге.

Всего в этом году на эти цели из бюджета предусмотрено 62,7 млрд тенге.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере

1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 марта т.г. дополнительная выплата назначена 50,1 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 618,1 млн. тенге;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).