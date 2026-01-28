Более 16,8 тысяч этнических казахов вернулись на Родину
– По состоянию на 1 января 2026 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершенолетние – 34% и пенсионеры – 8,6%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 27,5% – среднее специальное образование, 51,2% – общее среднее образование и 6,3% не имеют образования, – сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК.
Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем, для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.
По итогам 2025 года в регионы расселения переселено 2 309 кандасов, что соответствует утвержденной квоте на 2025 год.
– Кандасам, расселившимся в вышеуказанных регионах, предоставлены меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг). В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 1 834 кандасам. В частности, 428 человек были трудоустроены на постоянную работу, – отмечают в ведомстве.
Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Кроме того, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки и строительства жилья. В прошлом году сертификаты получили 586 семей. С 1 января 2026 года размер сертификата экономической мобильности увеличен до 1625 МРП.
Всего, по информации министерства, с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 164,8 тыс. этнических казахов.
