Афганистан стремительно приближается к гуманитарной катастрофе. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 17 миллионов жителей страны этой зимой могут оказаться на грани голодной смерти, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Как сообщил директор ВПП по Афганистану Джон Эйлифф, сотрудники организации фиксируют критическую нехватку продовольствия в афганских семьях. Во многих домохозяйствах люди не получают еды по несколько дней подряд, а уровень детской смертности продолжает расти.

Ситуацию усугубляет наступление зимы, затяжной экономический кризис, а также последствия засух и землетрясений. Дополнительную нагрузку создаёт возвращение миллионов афганских беженцев, депортированных из соседних стран. Многие из них прибывают без средств к существованию и в крайне истощённом состоянии.

При этом объёмы гуманитарной помощи сокращаются, несмотря на растущие потребности. В ВПП призывают международное сообщество вновь обратить внимание на кризис в Афганистане и обеспечить поддержку наиболее уязвимым слоям населения.