В Казахстане подвели первые итоги республиканской акции "Народный бухгалтер", направленной на поддержку предпринимателей и повышение налоговой грамотности населения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на канал Правительства в Telegram UKIMET.

Министерство финансов Казахстана совместно с профессиональными организациями бухгалтеров с 5 января 2026 года реализует республиканскую акцию "Народный бухгалтер". Инициатива нацелена на оказание практической помощи налогоплательщикам и улучшение качества бухгалтерского и налогового учета.

Бесплатные офлайн-консультации проходят на базе управлений государственных доходов в областных центрах, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Акция продлится до 30 июня 2026 года.

В январе и феврале прием налогоплательщиков организован три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00. С марта 2026 года консультации будут проводиться два раза в неделю. Актуальные графики и адреса пунктов приема размещены на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях Комитета государственных доходов и его территориальных подразделений. Консультационные пункты обозначены вывесками "Народный бухгалтер".

К работе в рамках акции привлечены сотрудники органов государственных доходов, а также более 120 аккредитованных профессиональных бухгалтеров.

С момента запуска проекта консультации получили около 17,5 тысячи налогоплательщиков, проведено свыше 160 интервью. Формат живого диалога подтвердил свою эффективность — участники получают практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учета, налоговой отчетности и работе с государственными информационными системами.

В рамках акции граждан и предпринимателей консультируют по выбору оптимального налогового режима, применению льгот и вычетов, выписке электронных счетов-фактур, вопросам НДС, разрешенным видам деятельности для самозанятых, а также порядку исполнения налоговых обязательств.

Организаторы отмечают, что акция "Народный бухгалтер" является частью комплексной работы по формированию доступной и клиентоориентированной налоговой среды, и призывают налогоплательщиков активнее пользоваться возможностью бесплатной профессиональной помощи.