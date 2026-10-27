Более 17 тысяч пропавших найдены, свыше тысячи подозреваемых задержаны в РК

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по обеспечению общественной безопасности в рамках принципа «Закон и Порядок». В стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный дом», направленное на предупреждение правонарушений и укрепление взаимодействия полиции с населением.

Полиция проверила около 249 тысяч жилых объектов

С 5 октября сотрудники полиции проверили порядка 249 тысяч жилых объектов, включая 12,5 тысячи арендных квартир. Выявлено около 9 тысяч фактов проживания без регистрации, к административной ответственности привлечены 7 189 иностранных граждан. В полицию также доставили 2 128 человек без определённого места жительства.

Для профилактики квартирных краж и интернет-мошенничества распространено более 223 тысяч памяток, проведено свыше 8 тысяч встреч с населением. В них приняли участие почти 160 тысяч граждан. Через QR-коды и чаты полиция получила 2 693 обращения и предложения.

В ходе проверок лиц, состоящих на профилактическом учёте, выявлено 1 511 нарушений.

Особое внимание — безопасности детей

Во время рейдов пресечено 3 883 факта нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время. В центры адаптации несовершеннолетних помещены 396 подростков.

В Алматы также выявили нарушение правил пребывания несовершеннолетних в кафе. В отношении владельца заведения начато административное производство, деятельность кафе приостановлена на 10 суток.

Мероприятие «Безопасный дом» продлится до 5 ноября.

За девять месяцев установлено местонахождение более 17 тысяч пропавших

Параллельно МВД продолжает розыскную работу. За девять месяцев 2026 года полицейские установили местонахождение более 17 тысяч человек, числившихся пропавшими без вести, и задержали 1 031 подозреваемого, находившегося в розыске в Казахстане.

В Астане задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По данным дела, в 2018 году в Караганде он под предлогом продажи вывез со склада коммерческой организации товар стоимостью более 401 млн тенге.

Кроме того, в Казахстане задержали 537 человек, разыскиваемых правоохранительными органами стран СНГ и дальнего зарубежья. В Алматы был задержан 45-летний иностранный гражданин, подозреваемый в мошенничестве на сумму свыше 1,3 млрд тенге. По версии следствия, в 2023 году в Бишкеке он получил деньги под предлогом организации поставок косметической продукции из Южной Кореи.

МВД продолжает профилактическую и розыскную работу, направленную на предупреждение правонарушений, защиту граждан и обеспечение общественного порядка.