Более 170 тысяч потребителей остались без света в США из-за урагана «Исаиас»

Более 170 тысяч потребителей в штатах Алабама и Флорида остались без электроснабжения на фоне приближения урагана «Исаиас» к побережью США.

По данным мониторингового сервиса PowerOutage, перебои с электричеством затронули 68,8 тысячи потребителей в Алабаме и 93,8 тысячи во Флориде.

Кроме того, отключения электроэнергии зафиксированы в Луизиане и Миссисипи. Там без света остались 3,4 тысячи и 4,4 тысячи потребителей соответственно. По прогнозам метеорологов, эти штаты также могут попасть в зону воздействия урагана.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), эпицентр стихии находится примерно в 145 километрах к югу от города Пенсакола во Флориде.