Более 170 тысяч потребителей остались без света в США из-за урагана «Исаиас»
Скорость порывов ветра в зоне урагана превышает 50 метров в секунду.
10 Октября 2026, 10:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 Октября 2026, 10:3010 Октября 2026, 10:30
305Фото: Report
Более 170 тысяч потребителей в штатах Алабама и Флорида остались без электроснабжения на фоне приближения урагана «Исаиас» к побережью США.
По данным мониторингового сервиса PowerOutage, перебои с электричеством затронули 68,8 тысячи потребителей в Алабаме и 93,8 тысячи во Флориде.
Кроме того, отключения электроэнергии зафиксированы в Луизиане и Миссисипи. Там без света остались 3,4 тысячи и 4,4 тысячи потребителей соответственно. По прогнозам метеорологов, эти штаты также могут попасть в зону воздействия урагана.
По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), эпицентр стихии находится примерно в 145 километрах к югу от города Пенсакола во Флориде.
Самое читаемое
- Девятиэтажный дом загорелся в Актобе
- В Степногорске заменили 22 км теплотрасс, но главную магистраль доделают только в следующем году
- «Результат неприемлем»: в КФФ пообещали кардинальные решения по сборной Казахстан
- Через Казахстан в Европу: контейнерный поток по Среднему коридору вырос на 58%
- Третьяковская галерея представила 30 произведений в Алматы