Более 18 тысяч человек наказаны за переход путей в неположенных местах

Департамент полиции на транспорте продолжает работу по предотвращению несчастных случаев на железной дороге, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские регулярно проводят разъяснительные встречи в железнодорожных организациях, учебных заведениях и среди населения.

Казахстанцам напоминают о правилах поведения вблизи железной дороги и о том, что это зона повышенной опасности.

По данным управления административной полиции, с начала года более 18 тысяч человек привлечены к ответственности за переход железнодорожных путей в неположенных местах.

Несмотря на профилактику, несчастные случаи продолжают происходить. С начала года зарегистрировано 17 случаев травмирования граждан на железной дороге.

Заместитель начальника департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов отметил, что главные причины происшествий — переход путей в неположенных местах и нахождение людей в опасной зоне в состоянии алкогольного опьянения.

Только за последние сутки подобные нарушения были зафиксированы на станциях Караганда-Сортировочная и Кызылорда. В этих случаях люди также переходили пути в запрещённых местах. Машинисты успели вовремя остановить поезда, что помогло избежать трагедий.

Полиция напоминает, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Переходить пути можно только в специально оборудованных местах.

Особое внимание просят уделить детям. Родителям рекомендуют не оставлять их без присмотра возле железной дороги и заранее объяснять правила безопасности, особенно перед летними каникулами.

Нарушение правил на железной дороге может привести к тяжёлым последствиям, предупреждают в полиции.