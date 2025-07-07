В июне поезда АО "Пассажирские перевозки" перевезли более 1,2 миллиона пассажиров по всем 112 маршрутам, передает BAQ.KZ.

Так, по данным АО "Пассажирские перевозки", в направлении станции Курорт-Боровое электропоездами перевезено более 18,7 тысячи пассажиров. В направлении озера Алаколь - более 12,8 тысячи пассажиров.

Также в компании напомнили, что в рамках летней кампании увеличено количество дополнительных поездов на популярных направлениях, включая маршруты к Алаколю, Балхашу и Курорту Боровое.