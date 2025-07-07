  • 7 Июля, 20:18
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Более 18 тысяч пассажиров перевезено поездами КТЖ в Боровое

В июне высоким спросом пользовались направления к курортным зонам страны.

Сегодня, 19:19
АВТОР
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АО «Пассажирские перевозки» Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: АО «Пассажирские перевозки»

В июне поезда АО "Пассажирские перевозки" перевезли более 1,2 миллиона пассажиров по всем 112 маршрутам, передает BAQ.KZ.

Так, по данным АО "Пассажирские перевозки", в направлении станции Курорт-Боровое электропоездами перевезено более 18,7 тысячи пассажиров. В направлении озера Алаколь - более 12,8 тысячи пассажиров.

Также в компании напомнили, что в рамках летней кампании увеличено количество дополнительных поездов на популярных направлениях, включая маршруты к Алаколю, Балхашу и Курорту Боровое.

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