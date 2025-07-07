Более 18 тысяч пассажиров перевезено поездами КТЖ в Боровое
В июне высоким спросом пользовались направления к курортным зонам страны.
Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
86Фото: АО «Пассажирские перевозки»
В июне поезда АО "Пассажирские перевозки" перевезли более 1,2 миллиона пассажиров по всем 112 маршрутам, передает BAQ.KZ.
Так, по данным АО "Пассажирские перевозки", в направлении станции Курорт-Боровое электропоездами перевезено более 18,7 тысячи пассажиров. В направлении озера Алаколь - более 12,8 тысячи пассажиров.
Также в компании напомнили, что в рамках летней кампании увеличено количество дополнительных поездов на популярных направлениях, включая маршруты к Алаколю, Балхашу и Курорту Боровое.