Более 1,8 тысячи случаев рака подтвердили после скрининга в Казахстане
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За первые шесть месяцев 2026 года онкологический скрининг в Казахстане прошли более 2,3 млн человек. По итогам обследований врачи подтвердили 1837 случаев рака, передает BAQ.KZ.
Больше всего выявили случаев рака молочной железы. Такой диагноз подтвердили у 1238 человек.
Еще у 372 пациентов диагностировали колоректальный рак, у 227 рак шейки матки.
В Казахстане бесплатно проводят три вида онкоскрининга для целевых групп населения. Они направлены на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака.
При этом подозрительные изменения, которые врачи видят во время скрининга, сами по себе еще не означают наличие онкологического заболевания. В таких случаях пациента направляют на дополнительную диагностику, после которой диагноз подтверждают либо исключают.
За последние пять лет онкоскрининги в стране прошли более 14 млн человек. Ежегодный охват населения за этот период вырос на 13,5%.
Меняется и стадия, на которой врачи находят заболевание. С 2021 по 2025 год доля случаев рака, выявленных на III и IV стадиях, снизилась с 34,9% до 32%.
Многие виды рака на ранней стадии могут долго не давать заметных симптомов. Скрининг позволяет проверить состояние здоровья до появления жалоб и при необходимости быстрее пройти дополнительное обследование.
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