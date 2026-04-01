На границе Узбекистана с Афганистаном в грузовом автомобиле обнаружены 190,8 кг гашиша, спрятанного в казанах с двойными стенками, передает BAQ.KZ со ссылкой на узбекские СМИ.

Как сообщили в Службе государственной безопасности Узбекистана, за рулем находился 36-летний житель Сурхандарьинской области, ранее находившийся под наблюдением.

В автомобиле перевозилось 750 казанов, упакованных в коробки и отправленных заводом-изготовителем в адрес компании в одной из стран Центральной Азии.

Во время сканирования груза было установлено, что часть казанов имеет двойные стенки с неизвестным веществом. После вскрытия сотрудники пограничной и таможенной служб обнаружили в них гашиш. Всего таких казанов оказалось 210.

По факту ведутся следственные действия.