Более 190 кг гашиша пытались перевезти в афганских казанах в Узбекистане
Всего таких казанов оказалось 210.
Сегодня 2026, 01:36
83Фото: Pixabay.com
На границе Узбекистана с Афганистаном в грузовом автомобиле обнаружены 190,8 кг гашиша, спрятанного в казанах с двойными стенками, передает BAQ.KZ со ссылкой на узбекские СМИ.
Как сообщили в Службе государственной безопасности Узбекистана, за рулем находился 36-летний житель Сурхандарьинской области, ранее находившийся под наблюдением.
В автомобиле перевозилось 750 казанов, упакованных в коробки и отправленных заводом-изготовителем в адрес компании в одной из стран Центральной Азии.
Во время сканирования груза было установлено, что часть казанов имеет двойные стенки с неизвестным веществом. После вскрытия сотрудники пограничной и таможенной служб обнаружили в них гашиш. Всего таких казанов оказалось 210.
По факту ведутся следственные действия.
