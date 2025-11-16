Столичные коммунальные службы продолжают бесперебойную круглосуточную работу по уборке снега и наледи, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В дневную смену 16 ноября в снегоуборочных работах задействованы 2839 дорожных рабочих и 811 единиц спецтехники.

Особое внимание коммунальщики уделяют противогололедным мероприятиям: для безопасного передвижения горожан дороги и тротуары посыпаются технической солью.

Отметим, с начала зимнего периода из столицы на спецполигоны вывезено более 257 тысяч кубометров снега, что составляет 23 113 рейсов большегрузов.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.