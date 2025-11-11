В Казахстане завершается переход геологической отрасли на новый технологический уровень, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил во время заседания правительства вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, системная модернизация ведется по поручению Главы государства, который в своем Послании отметил необходимость опоры на цифровизацию недропользования.

"Сегодня государственным учётом охвачено 103 вида полезных ископаемых и порядка 10 тысяч месторождений по всей стране. Действует более 2 900 лицензий и 250 контрактов по твёрдым полезным ископаемым. Только в этом году выдано 707 лицензий на разведку и 22 на добычу", — сообщил вице-министр.

По итогам геологоразведочных работ впервые поставлены на учёт пять новых месторождений: Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир. Прирост запасов составил около 98 тонн золота, 36 тысяч тонн меди, 11 миллионов тонн марганца и 1,3 миллиона тонн фосфоритов.

По поручению Президента к 2026 году геолого-геофизическая изученность территории Казахстана должна достичь 2,2 миллиона квадратных километров. На сегодня изучено 2 миллиона 14 тысяч, а к концу текущего года объём работ увеличится до 2 миллионов 38 тысяч квадратных километров.