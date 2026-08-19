В первом полугодии 2026 года профилактические медицинские осмотры прошли 2,3 млн детей. У 242 тыс. детей, или 11% от общего числа обследованных, выявлены различные заболевания. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Какие заболевания выявляют чаще

По итогам профилактических осмотров среди детей наиболее распространенными заболеваниями оказались кариес, анемия и миопия.

Своевременное выявление заболеваний позволяет направить детей на дальнейшее наблюдение и лечение.

Сколько детей взяли под наблюдение

После медицинских осмотров 86,7 тыс. детей взяты на динамическое наблюдение в поликлиниках по месту жительства.

Медицинские специалисты будут следить за состоянием их здоровья и при необходимости проводить дальнейшее лечение.

Как оснащены школьные медпункты

За последние три года уровень оснащенности и укомплектованности медицинских пунктов в школах вырос до 95%.

Отдельное внимание уделяется профилактике стоматологических заболеваний у детей.

Сколько стоматологических кабинетов работает в школах

В рамках дорожной карты «Болашаққа сау тіспен» с 2025 года количество стоматологических кабинетов в организациях образования увеличилось почти вдвое – со 145 до 288.

Такие меры направлены на раннее выявление заболеваний и повышение доступности профилактической и медицинской помощи для детей.