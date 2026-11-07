Более 2 млн пациентов обеспечивают лекарствами через «СК-Фармация»

В Министерстве здравоохранения состоялось очередное заседание Общественного совета под председательством главы ОС Надежды Петуховой, с участием первого вице-министра Тимура Султангазиева, руководителей структурных подразделений ведомства, представителей подведомственных организаций.

Участники заседания рассмотрели текущие результаты работы ТОО «СК-Фармация» по обеспечению пациентов лекарствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

В ходе заседания и.о. Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» Николай Палинка рассказал об основных результатах деятельности Единого дистрибьютора, ходе закупа лекарственных средств и медицинских изделий, а также о ключевых направлениях дальнейшего развития. Он отметил, что компания нацелена на постоянное повышение прозрачности и эффективности процедур.

«Наша основная задача заключается в своевременном обеспечении пациентов качественными лекарствами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования, при этом для нас принципиально важно, чтобы закупочные процедуры были прозрачными, своевременными и экономически обоснованными», – подчеркнул он.

По его словам на сегодняшний день система охватывает свыше 2 000 наименований препаратов для 1 875 медицинских организаций, покрывая потребности более 2 миллионов пациентов. Благодаря прямым контрактам с отечественными и зарубежными производителями, а также сотрудничеству с организациями ООН, совокупная экономия бюджета за 2024-2026 годы превысила 195 млрд тенге, в том числе по закупу на 2026 год – 70 млрд тенге. Дополнительно зафиксировано снижение цен на 66 лекарственных средств казахстанских производителей.

В настоящее время активно продолжается закуп на 2027 год общей стоимостью 662,1 млрд тенге, который был начат на три месяца раньше срока. Как отметил Н.Палинка, ранний старт закупа даёт больше времени для проведения закупочных процедур, заключения договоров и организации поставок.

Поставка препаратов на склады начнется в декабре, а отгрузка в медицинские организации – с 5 января, что позволяет минимизировать риски дефицита лекарств.

На заседании также отмечены достижения в поддержке отечественных товаропроизводителей, доля которых в закупках достигла 35%, в централизации закупа медицинской техники со снижением цен на 30%, а также в цифровизации процессов и внедрении элементов искусственного интеллекта.

По итогам отчета члены Общественного совета дали ряд рекомендаций, подчеркнув приоритетность прозрачности и доступности лекарственной помощи для населения.