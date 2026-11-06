В Астану завезут более тысячи тонн мяса: в столице стартует «Соғым-FEST»

В Астане 7 ноября начнётся мясная ярмарка «Соғым-FEST». Организаторы планируют продать более тысячи тонн мясной продукции от отечественных производителей. В ярмарке примут участие фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Павлодарской и других областей.

Покупателям обещают доступные цены за счёт прямых поставок от производителей и сокращения числа посредников. Торговля будет проходить каждые выходные с 09:00 до 19:00 сразу на трёх площадках столицы:

- ТЦ «Keruen Joly» — шоссе Алаш, 35Б;

- ТЦ «Ет Әлемі» — шоссе Алаш, 31/1;

- ТЦ «Jurt» — улица Бейбарыс Султан, 3.

Ярмарку проводят при поддержке Министерства торговли и интеграции. В ведомстве также заявили о планах распространить такой формат торговли на все регионы Казахстана. Название фестиваля отсылает к казахской традиции согым — заготовке мяса на зиму.