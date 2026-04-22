Более $2 млрд направлено на проекты по спасению Арала - Токаев
Президент Казахстана подробно обозначил угрозы, озвучил результаты и предложил конкретные решения по водной безопасности региона
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акорде под председательством Касым-Жомарт Токаев состоялось заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает BAQ.kz.
Арал и роль Фонда
Глава государства подчеркнул, что тема Аральского моря остается одной из ключевых для всего региона и требует согласованных действий.
«Эта встреча наглядно подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития региона, стремление продвигать прагматичную и согласованную экологическую повестку. Сегодня мы обсудим перспективы развития Фонда, наметим консолидированные решения, нацеленные на сохранение экосистемы бассейна Аральского моря. Это проблема широкого международного масштаба, поэтому к нашей работе приковано внимание многих государств и международных организаций. Тема спасения Арала много лет находится в центре внимания и в нашем регионе, и во всем мире. Обеспечение стабильности и процветания региона — наша общая и вполне достижимая задача», — заявил Токаев.
Президент отметил, что Международный фонд спасения Арала остается ключевой площадкой для координации усилий.
«Фонд играет значительную роль в консолидации международной поддержки и реализации совместных инициатив, направленных на сохранение Аральского моря. В рамках председательства Казахстана последовательно продвигаются вопросы водно-энергетического сотрудничества, расширяются механизмы финансирования, усиливается взаимодействие с международными партнерами, включая структуры ООН и финансовые институты», — подчеркнул он.
Результаты и достижения
Президент подробно остановился на уже достигнутых результатах и реализуемых проектах.
«В настоящее время с участием международных организаций реализуются более 30 региональных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. Общий объем финансирования этих программ и инициатив превышает два миллиарда долларов. Важный вклад в улучшение здоровья и благополучия жителей Приаралья должна внести разработанная Казахстаном совместно со Всемирной организацией здравоохранения региональная Дорожная карта на 2026–2029 годы», — сообщил Токаев.
Он отдельно подчеркнул успехи в восстановлении Северного Арала.
«Увеличение объема воды в море с 18,9 до 23,5 кубических километров плодотворно повлияло на рыбное хозяйство и, в целом, социально-экономическую ситуацию в Приаралье. Создан уникальный природный и научный объект — геопарк „Арал“, который должен стать моделью устойчивого развития территории. Сейчас ведется работа по включению этого объекта в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО», — отметил Президент.
Угрозы и водный кризис
Несмотря на достигнутые результаты, Глава государства заявил об ухудшении экологической ситуации.
«Вам хорошо известна тревожная экологическая ситуация в бассейне Арала. Климат в Приаралье заметно изменился: температура летом повысилась в среднем на 2–2,5 градуса, усилилась засушливость, зимы, напротив, стали холоднее. В радиусе 100 километров существенно сократилось количество осадков, а частота и масштаб пыльных бурь растут. Из пустыни Аралкум ежегодно поднимаются десятки миллионов тонн соли, песка и различных химических веществ. Они обнаруживаются в самых отдаленных регионах мира, включая Северный Ледовитый океан, оказывая негативное влияние на почвы, экосистемы и здоровье людей далеко за пределами региона», — заявил Токаев.
Он подчеркнул, что проблема воды становится ключевым фактором будущего региона.
«Это проблема не национального уровня и не тактическая задача, а стратегический вопрос мирового значения. В этих условиях требуется выработка согласованных и долгосрочных решений, которые позволят обеспечить устойчивое развитие всего региона», — отметил Президент.
Что предлагает Казахстан
Токаев призвал к конкретным шагам и усилению сотрудничества.
«Важно перейти к практическим действиям, включая обновление организационных механизмов работы Фонда. Следует укрепить его роль как центральной региональной платформы, в рамках которой можно эффективно решать вопросы воды, экологии и устойчивого развития в интересах всех стран Центральной Азии. Наработанный опыт взаимодействия нельзя утратить», — подчеркнул он.
Президент также указал на необходимость цифровизации водной сферы.
«Назрела необходимость внедрения единой автоматизированной системы мониторинга в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, которая позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных. Казахстан и Узбекистан уже приступили к автоматизации отдельных участков, и этот опыт можно масштабировать на весь регион», — заявил он.
Особое внимание было уделено региональному взаимодействию.
«Как известно, Кыргызстан приостановил свою деятельность в Фонде — это его суверенное право. Однако мы рассчитываем, что рано или поздно его участие будет восстановлено. В условиях нарастания водных и экологических вызовов крайне важно консолидировать усилия и действовать на основе взаимоприемлемых решений», — отметил Токаев.
В завершение Президент сделал ключевое заявление.
«Будущее нашего региона зависит исключительно от нас — от доверительного диалога и тесного сотрудничества между нашими странами. Не будет в регионе воды — не будет здесь государств Центральной Азии. Будет вода — жизнь нашей молодежи станет лучше и светлее. Как говорится, вода — это жизнь», — подчеркнул он.
В заседании также приняли участие и выступили Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Асхат Оразбай.
