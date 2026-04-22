В Акорде под председательством Касым-Жомарт Токаев состоялось заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает BAQ.kz.

Арал и роль Фонда

Глава государства подчеркнул, что тема Аральского моря остается одной из ключевых для всего региона и требует согласованных действий.

«Эта встреча наглядно подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития региона, стремление продвигать прагматичную и согласованную экологическую повестку. Сегодня мы обсудим перспективы развития Фонда, наметим консолидированные решения, нацеленные на сохранение экосистемы бассейна Аральского моря. Это проблема широкого международного масштаба, поэтому к нашей работе приковано внимание многих государств и международных организаций. Тема спасения Арала много лет находится в центре внимания и в нашем регионе, и во всем мире. Обеспечение стабильности и процветания региона — наша общая и вполне достижимая задача», — заявил Токаев.

Президент отметил, что Международный фонд спасения Арала остается ключевой площадкой для координации усилий.

«Фонд играет значительную роль в консолидации международной поддержки и реализации совместных инициатив, направленных на сохранение Аральского моря. В рамках председательства Казахстана последовательно продвигаются вопросы водно-энергетического сотрудничества, расширяются механизмы финансирования, усиливается взаимодействие с международными партнерами, включая структуры ООН и финансовые институты», — подчеркнул он.

Результаты и достижения

Президент подробно остановился на уже достигнутых результатах и реализуемых проектах.

«В настоящее время с участием международных организаций реализуются более 30 региональных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. Общий объем финансирования этих программ и инициатив превышает два миллиарда долларов. Важный вклад в улучшение здоровья и благополучия жителей Приаралья должна внести разработанная Казахстаном совместно со Всемирной организацией здравоохранения региональная Дорожная карта на 2026–2029 годы», — сообщил Токаев.

Он отдельно подчеркнул успехи в восстановлении Северного Арала.

«Увеличение объема воды в море с 18,9 до 23,5 кубических километров плодотворно повлияло на рыбное хозяйство и, в целом, социально-экономическую ситуацию в Приаралье. Создан уникальный природный и научный объект — геопарк „Арал“, который должен стать моделью устойчивого развития территории. Сейчас ведется работа по включению этого объекта в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО», — отметил Президент.

Угрозы и водный кризис

Несмотря на достигнутые результаты, Глава государства заявил об ухудшении экологической ситуации.

«Вам хорошо известна тревожная экологическая ситуация в бассейне Арала. Климат в Приаралье заметно изменился: температура летом повысилась в среднем на 2–2,5 градуса, усилилась засушливость, зимы, напротив, стали холоднее. В радиусе 100 километров существенно сократилось количество осадков, а частота и масштаб пыльных бурь растут. Из пустыни Аралкум ежегодно поднимаются десятки миллионов тонн соли, песка и различных химических веществ. Они обнаруживаются в самых отдаленных регионах мира, включая Северный Ледовитый океан, оказывая негативное влияние на почвы, экосистемы и здоровье людей далеко за пределами региона», — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что проблема воды становится ключевым фактором будущего региона.

«Это проблема не национального уровня и не тактическая задача, а стратегический вопрос мирового значения. В этих условиях требуется выработка согласованных и долгосрочных решений, которые позволят обеспечить устойчивое развитие всего региона», — отметил Президент.

Что предлагает Казахстан

Токаев призвал к конкретным шагам и усилению сотрудничества.

«Важно перейти к практическим действиям, включая обновление организационных механизмов работы Фонда. Следует укрепить его роль как центральной региональной платформы, в рамках которой можно эффективно решать вопросы воды, экологии и устойчивого развития в интересах всех стран Центральной Азии. Наработанный опыт взаимодействия нельзя утратить», — подчеркнул он.

Президент также указал на необходимость цифровизации водной сферы.

«Назрела необходимость внедрения единой автоматизированной системы мониторинга в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, которая позволит обеспечить прозрачность и достоверность данных. Казахстан и Узбекистан уже приступили к автоматизации отдельных участков, и этот опыт можно масштабировать на весь регион», — заявил он.

Особое внимание было уделено региональному взаимодействию.

«Как известно, Кыргызстан приостановил свою деятельность в Фонде — это его суверенное право. Однако мы рассчитываем, что рано или поздно его участие будет восстановлено. В условиях нарастания водных и экологических вызовов крайне важно консолидировать усилия и действовать на основе взаимоприемлемых решений», — отметил Токаев.

В завершение Президент сделал ключевое заявление.

«Будущее нашего региона зависит исключительно от нас — от доверительного диалога и тесного сотрудничества между нашими странами. Не будет в регионе воды — не будет здесь государств Центральной Азии. Будет вода — жизнь нашей молодежи станет лучше и светлее. Как говорится, вода — это жизнь», — подчеркнул он.

В заседании также приняли участие и выступили Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Асхат Оразбай.