Более 2 тонн мясной продукции представлено на ярмарке в Актобе
Ярмарки будут проводиться каждую субботу до конца января.
На коммунальном рынке "Табыс" города Актобе состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка. В сегодняшней ярмарке наряду с сельхозтоваропроизводителями из Алгинского, Темирского и Хромтауского районов приняли участие и предприниматели города Актобе, представившие свою продукцию, передаёт BAQ.KZ.
На торговых прилавках было выставлено в общей сложности 2,1 тонны мясной продукции и 1,3 тонны молочной продукции. В том числе была представлена продукция участников программы "Ауыл аманаты". Жители Актобе смогли приобрести товары по ценам на 15–20 процентов ниже рыночных.
По информации областного управления сельского хозяйства, такие ярмарки будут проводиться каждую субботу до конца января. Их цель — поддержка местных товаропроизводителей, обеспечение продовольственной безопасности, стабилизация цен и расширение доступа населения к качественным продуктам.
