Более 2 тыс. кубометров мусора вывезли после субботника в Алматы
Горожане высадили 2 010 деревьев и кустарников.
Сегодня 2026, 20:21
80Фото: Акимат города Алматы
В Алматы прошёл общегородской субботник в рамках Наурызнама, приуроченный ко Дню очищения - «Тазару күні», передает BAQ.KZ.
В экологической акции принял участие аким города Дархан Сатыбалды. Центральной площадкой стал сквер в Наурызбайском районе, где глава города вместе с жителями участвовал в благоустройстве территории.
Инициатива реализуется в рамках программы «Таза Қазақстан», направленной на формирование культуры чистоты и экологического сознания.
Общегородской субботник охватил все районы Алматы и прошел на 24 локациях. Всего в акции приняли участие свыше 10 тыс. человек. По итогам проведенных работ вывезено более 2 тыс. кубометров мусора и высажено 2 010 деревьев и кустарников.
«Тазару күні» завершает декаду Наурызнама и направлен на сохранение чистоты городской среды.