  • Главная
  • Новости
Более 2 тыс. кубометров мусора вывезли после субботника в Алматы

Горожане высадили 2 010 деревьев и кустарников.

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Акимат города Алматы

В Алматы прошёл общегородской субботник в рамках Наурызнама, приуроченный ко Дню очищения - «Тазару күні», передает BAQ.KZ.

В экологической акции принял участие аким города Дархан Сатыбалды. Центральной площадкой стал сквер в Наурызбайском районе, где глава города вместе с жителями участвовал в благоустройстве территории.

Инициатива реализуется в рамках программы «Таза Қазақстан», направленной на формирование культуры чистоты и экологического сознания.

Общегородской субботник охватил все районы Алматы и прошел на 24 локациях. Всего в акции приняли участие свыше 10 тыс. человек. По итогам проведенных работ вывезено более 2 тыс. кубометров мусора и высажено 2 010 деревьев и кустарников. 

«Тазару күні» завершает декаду Наурызнама и направлен на сохранение чистоты городской среды.

Наверх