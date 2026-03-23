В Алматы прошёл общегородской субботник в рамках Наурызнама, приуроченный ко Дню очищения - «Тазару күні», передает BAQ.KZ.

В экологической акции принял участие аким города Дархан Сатыбалды. Центральной площадкой стал сквер в Наурызбайском районе, где глава города вместе с жителями участвовал в благоустройстве территории.

Инициатива реализуется в рамках программы «Таза Қазақстан», направленной на формирование культуры чистоты и экологического сознания.

Общегородской субботник охватил все районы Алматы и прошел на 24 локациях. Всего в акции приняли участие свыше 10 тыс. человек. По итогам проведенных работ вывезено более 2 тыс. кубометров мусора и высажено 2 010 деревьев и кустарников.

«Тазару күні» завершает декаду Наурызнама и направлен на сохранение чистоты городской среды.