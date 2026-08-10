Более 2 тысяч экологических нарушений выявили в Казахстане за полгода
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За первые шесть месяцев 2026 года экологические инспекторы провели по Казахстану 665 проверок. Проверяли выбросы и сбросы, обращение с отходами и то, выполняют ли предприятия предусмотренные природоохранные мероприятия. Итогом стали 2075 нарушений, передает BAQ.KZ.
После проверок предприятия получили 1079 предписаний. Еще в 1613 случаях последовали административные штрафы. К середине года были оплачены 1356 из них на общую сумму 3,7 млрд тенге.
В отдельных случаях нарушения оказались достаточно серьезными, чтобы поставить вопрос о дальнейшем ведении хозяйственной деятельности. Экологические инспекции направили в суд шесть материалов с требованием приостановить работу предприятий. По двум делам суд требования удовлетворил.
Во время контроля инспекторы сверяют деятельность предприятий с установленными экологическими нормативами. В поле зрения попадают объемы выбросов в атмосферу, сбросы, порядок хранения и обращения с отходами. Проверяется и то, выполняются ли ранее предусмотренные меры по снижению воздействия на природу.
В экологической службе подчеркивают, что сама фиксация нарушения считается лишь частью работы. После предписания предприятие должно устранить нарушение и не допустить его повторения.
За полгода на одну проведенную проверку в среднем пришлось более трех выявленных нарушений. При этом до суда с требованием остановить хозяйственную деятельность дошли шесть случаев из 2075 зафиксированных нарушений.