За первые шесть месяцев 2026 года экологические инспекторы провели по Казахстану 665 проверок. Проверяли выбросы и сбросы, обращение с отходами и то, выполняют ли предприятия предусмотренные природоохранные мероприятия. Итогом стали 2075 нарушений, передает BAQ.KZ.

После проверок предприятия получили 1079 предписаний. Еще в 1613 случаях последовали административные штрафы. К середине года были оплачены 1356 из них на общую сумму 3,7 млрд тенге.

В отдельных случаях нарушения оказались достаточно серьезными, чтобы поставить вопрос о дальнейшем ведении хозяйственной деятельности. Экологические инспекции направили в суд шесть материалов с требованием приостановить работу предприятий. По двум делам суд требования удовлетворил.

Во время контроля инспекторы сверяют деятельность предприятий с установленными экологическими нормативами. В поле зрения попадают объемы выбросов в атмосферу, сбросы, порядок хранения и обращения с отходами. Проверяется и то, выполняются ли ранее предусмотренные меры по снижению воздействия на природу.

В экологической службе подчеркивают, что сама фиксация нарушения считается лишь частью работы. После предписания предприятие должно устранить нарушение и не допустить его повторения.

За полгода на одну проведенную проверку в среднем пришлось более трех выявленных нарушений. При этом до суда с требованием остановить хозяйственную деятельность дошли шесть случаев из 2075 зафиксированных нарушений.