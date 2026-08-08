Более 2 тысяч грантов: казахстанские вузы расширили возможности для абитуриентов

Помимо государственных образовательных грантов, казахстанские вузы в 2026 году предлагают абитуриентам более двух тысяч собственных грантов. Дополнительные меры поддержки включают скидки на оплату обучения и именные стипендии.

Количество грантов, условия конкурса и требования к участникам каждый университет определяет самостоятельно. При отборе могут учитываться результаты Единого национального тестирования, академические достижения, наличие знака «Алтын белгі», победы в олимпиадах и конкурсах, а также социальный статус абитуриента.

Одну из крупнейших программ реализует Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссауи. На 2026–2027 учебный год Турция выделила 500 образовательных квот. Прием документов на конкурс пройдет с 10 по 15 августа.

Кызылординский университет имени Коркыт ата выделил 125 внутренних грантов победителям олимпиад по IT-направлениям, а также участникам различных проектов и конкурсов среди талантливых школьников.

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева предусмотрено 94 собственных гранта. В частности, выпускникам школ ряда регионов предоставляются гранты сроком на один, два и четыре года по итогам конкурсных программ. Еще 18 четырехлетних грантов предусмотрены для претендентов на знак «Алтын белгі» в рамках конкурса «Ақылды Awards 2026».

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова на 2026–2027 учебный год выделил 19 ректорских грантов. Они предназначены, в том числе, для детей-сирот, абитуриентов с высокими результатами ЕНТ и победителей олимпиад.

Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева предоставит 20 ректорских грантов победителям областных олимпиад и выпускникам школ «Зерделі».

Собственные программы поддержки действуют и в других вузах. Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова предусмотрел 12 образовательных грантов, а Рудненский индустриальный университет — 10 ректорских грантов для социально уязвимых категорий абитуриентов.

Отдельные университеты предлагают гранты и скидки в зависимости от успеваемости и достижений студентов. Например, в Карагандинском индустриальном университете действует внутренний грант, который позволяет студентам после первого курса продолжить обучение за счет средств вуза. Также учрежден именной грант имени Наримана Ишмухамедова, предусматривающий полную оплату обучения и ежемесячную стипендию в размере 150 тысяч тенге.

Satbayev University привлекает к финансированию обучения гранты работодателей и компаний-недропользователей. В 2025–2026 учебном году такую поддержку получили более 538 студентов. В приоритетном порядке помощь предоставляется социально уязвимым категориям учащихся, обучающимся по востребованным для энергетической отрасли специальностям.

Грантовые программы также действуют в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, университете «Туран-Астана», Южно-Казахстанском педагогическом университете имени Өзбекәли Жәнібекова и Павлодарском педагогическом университете имени Әлкей Марғұлана.

Кроме грантов, ряд вузов предоставляет скидки на обучение. Например, в Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтурсынулы действуют программы поддержки отдельных категорий студентов со скидками от 15% до 100%. В Атырауском университете имени Халела Досмухамедова предусмотрены скидки по 14 категориям, размер которых составляет от 20% до 100%.

В Министерстве науки и высшего образования отмечают, что университетские гранты и другие меры поддержки создают дополнительные возможности для получения высшего образования и помогают вузам поддерживать талантливых и социально уязвимых абитуриентов.

При этом условия участия, количество грантов и сроки подачи документов различаются в зависимости от университета. Абитуриентам рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию на официальных сайтах вузов и в приемных комиссиях.