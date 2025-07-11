К 1 июля 2025 года инспекторы труда в Казахстане обнаружили тревожные масштабы нарушений прав работников, передает BAQ.KZ. На 92 предприятиях страны выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 2,1 тысячами сотрудников. Общая сумма долгов составила 882 миллиона тенге.

Но дело не только в зарплате. В ходе почти трёх тысяч проверок трудовыми инспекторами было зафиксировано более 3,6 тысячи нарушений трудового законодательства, включая условия труда, охрану и безопасность на рабочих местах, а также порядок занятости населения.

В ответ на нарушения работодателям было выдано почти 2 тысячи предписаний, обязательных к исполнению, а общая сумма наложенных штрафов превысила 233 миллиона тенге. Некоторые компании получили не только штраф, но и строгие графики поэтапного погашения долгов.

Благодаря жёстким мерам и контролю, права более 2 тысяч работников уже были восстановлены. Им вернули свыше 755 миллионов тенге из ранее невыплаченных сумм.

Министерство труда и социальной защиты населения РК заявляет, что вопросы соблюдения трудовых прав остаются на особом контроле. Всего с начала года инспекторами проведено 2 941 проверка, по итогам которых защищены права 21 тысячи работников по всей стране.