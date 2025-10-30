За январь–сентябрь 2025 года 2272 гражданина Казахстана оформили документы в связи с изменением национальности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Один формуляр, как правило, оформляется на один человек, поэтому в среднем еженедельно решение о смене национальности принимали около 58 граждан.

Конкретные данные о том, какие именно национальности меняли казахстанцы, ведомство не раскрывает. Однако есть информация о региональном распределении: чаще всего сменой национальности интересуются жители Алматы — на каждые 10 тысяч жителей города приходится 2,5 формуляра. В Астане этот показатель близок к 2, в то время как средний уровень по стране составляет около 1,1 на 10 тысяч человек.

Таким образом, смена национальности в Казахстане остаётся редким, но заметным явлением, особенно в крупных городах.