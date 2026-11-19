Более 2 тысяч музейных экспонатов могут включить в реестр национального достояния Казахстана
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В Казахстане рассматривают возможность включения еще 2 124 музейных предметов в Государственный реестр объектов национального культурного достояния. Экспонаты представили 29 музеев страны. Среди главных критериев отбора их историческая, культурная и научная ценность.
В Астане состоялось заседание Комиссии по особому режиму объектов национального культурного достояния. На рассмотрение поступили 2 124 единицы хранения по 1 382 наименованиям.
Представители музеев рассказали об уникальности предметов, их историческом значении и основаниях для включения в государственный реестр.
Члены комиссии изучили представленные материалы и высказали свои экспертные предложения.
По официальным данным, с 2019 года по сентябрь 2026 года в Государственный реестр объектов национального культурного достояния включили 52 313 единиц хранения по 27 298 наименованиям из 75 музеев Казахстана.
Работа по пополнению реестра направлена на учет и сохранение исторических и культурных ценностей страны для будущих поколений.
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