В Казахстане рассматривают возможность включения еще 2 124 музейных предметов в Государственный реестр объектов национального культурного достояния. Экспонаты представили 29 музеев страны. Среди главных критериев отбора их историческая, культурная и научная ценность.

В Астане состоялось заседание Комиссии по особому режиму объектов национального культурного достояния. На рассмотрение поступили 2 124 единицы хранения по 1 382 наименованиям.

Представители музеев рассказали об уникальности предметов, их историческом значении и основаниях для включения в государственный реестр.

Члены комиссии изучили представленные материалы и высказали свои экспертные предложения.

По официальным данным, с 2019 года по сентябрь 2026 года в Государственный реестр объектов национального культурного достояния включили 52 313 единиц хранения по 27 298 наименованиям из 75 музеев Казахстана.

Работа по пополнению реестра направлена на учет и сохранение исторических и культурных ценностей страны для будущих поколений.