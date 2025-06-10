Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ.

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№5, 5А, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 22, 22А, 28, 31, 33, 55А, 55Б, 60, 73, 80, 84, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.

Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.