Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии

В Японии более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего в ночь на 8 ноября недалеко от префектуры Сидзуока. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Очаг подземных толчков находился на глубине около 40 километров. По данным агентства, большинство пострадавших получили ушибы и ссадины при падениях. Их жизни ничего не угрожает.

Землетрясение также привело к перебоям в железнодорожном сообщении, в том числе в движении скоростных поездов «синкансэн».

Информации о нештатных ситуациях на атомных объектах Японии в связи с подземными толчками не поступало.