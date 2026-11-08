Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии
Из-за землетрясения возникли перебои в движении поездов, включая скоростные синкансэны.
8 Ноября 2026, 15:16
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8 Ноября 2026, 15:168 Ноября 2026, 15:16
40Фото: Pixabay.com
В Японии более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего в ночь на 8 ноября недалеко от префектуры Сидзуока. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Очаг подземных толчков находился на глубине около 40 километров. По данным агентства, большинство пострадавших получили ушибы и ссадины при падениях. Их жизни ничего не угрожает.
Землетрясение также привело к перебоям в железнодорожном сообщении, в том числе в движении скоростных поездов «синкансэн».
Информации о нештатных ситуациях на атомных объектах Японии в связи с подземными толчками не поступало.
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