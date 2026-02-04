В 2026 году в Казахстане планируется проведение более 20 крупных международных соревнований мирового и континентального масштаба. Соревнования пройдут в Алматы, Астане, Шымкенте, Туркестане, Талгаре и Актау и охватят зимние и летние, олимпийские и паралимпийские виды спорта, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства туризма и спорта РК, сразу после завершения зимних Олимпийских игр в Милане в Алматы планируется проведение этапа Кубка мира по фристайл-могулу, международного турнира по паделу FIP Gold Almaty, международного турнира KazOpen и чемпионата Азии по каратэ WKF, а также чемпионата Азии по джиу-джитсу среди всех возрастных категорий. Кроме того, в Алматы традиционно пройдут международные соревнования по лёгкой атлетике "XXXIV Мемориал Г. Косанова" и международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge Series.

Астана примет финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2025/2026 годов и международный турнир Grand Slam по дзюдо, который пройдёт в столице Казахстана уже в четвёртый раз. Наряду с этим состоятся международные соревнования Silk Way Series Kazakhstan-1,2 среди мужчин и женщин, этапы Кубка мира по плаванию и бочча, юниорский чемпионат мира по голболу, а также турниры Astana Open Series Kazakhstan-1,2.

Отдельно стоит отметить проведение в Астане международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" по фиджитал-спорту.

В Талгаре запланировано проведение этапа Кубка Азии по многодневной велогонке, в Шымкенте – этапов Кубка мира ISSF по стендовой стрельбе и Кубка Азии по маунтинбайку (MTB), а в Туркестане – чемпионата Азии по параканоэ.