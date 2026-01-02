Более 20 пострадавших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии находятся в тяжёлом состоянии — у них ожоги более 60% поверхности тела, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Об этом сообщил в эфире телекомпании RTS главный врач больницы Моржа, расположенной в западном пригороде Лозанны, Вассим Раффул. По его словам, университетская клиника Лозанны, куда переводят наиболее тяжёлых пациентов, приняла около 13 взрослых и 8 несовершеннолетних с крайне обширными ожогами.

"Речь идёт об очень тяжёлых травмах, лечение которых займёт длительное время", — отметил врач.

Он добавил, что ситуацию осложняют последствия давки, возникшей во время эвакуации. У пострадавших также могут быть зафиксированы переломы, кровотечения и другие сопутствующие травмы.

Пожар произошёл в ночь на 1 января в баре Constellation, расположенном на территории курорта Кран-Монтана. По последним данным, около 40 человек получили травмы, несовместимые с жизнью, не менее 115 человек пострадали, среди них — иностранные граждане.

Посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо сообщил, что причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. По словам очевидцев, огонь распространился в течение нескольких секунд.