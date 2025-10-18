В Актобе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования МЧС РК и Дню спасателя. В церемонии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, ветераны и сотрудники службы, передаёт BAQ.KZ.

Глава региона поздравил специалистов с профессиональным праздником, подчеркнув важную роль службы по чрезвычайным ситуациям в обществе и внимание государства к поддержке ее сотрудников.

В регионе уделяется особое внимание укреплению материально-технической базы службы. Только в этом году из местного бюджета выделено свыше 2 миллиардов тенге, на которые приобретено 37 единиц специальной техники и 285 различных спасательных средств. Кроме того, не остаются без внимания и социальные вопросы сотрудников. Так, в 2025 году ключи от служебных квартир получили более 20 работников службы ЧС.

Согласно официальным данным, с начала года сотрудники службы чрезвычайных ситуаций спасли 838 человек, в том числе 191 ребенка, эвакуировали 3011 человек, оказали доврачебную медицинскую помощь 130 пострадавшим. Было совершено 1162 выезда на аварийно-спасательные и неотложные работы. От огня спасено 89 жилых домов и зданий.

"Профессия спасателя требует отваги, самоотверженности и готовности к риску. За 30 лет эта служба прошла большой путь. Вы, невзирая на опасность, в любое время суток приходите на помощь людям, защищаете их жизнь и здоровье. От имени всех жителей выражаю вам искреннюю благодарность и уважение за ваш благородный и ответственный труд", - сказал Асхат Шахаров.

В ходе торжественной церемонии были награждены лучшие сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Приказом министра ЧС Республики Казахстан нескольким специалистам присвоены специальные звания и вручены нагрудные знаки. Так, оперативному дежурному пожарной службы Нуржану Жарлагановуприсвоено звание "полковник гражданской защиты", начальнику караула 4-го отделения БалтабекуКуанышбаю – звание "капитан гражданской защиты", а старшему спасателю оперативно-спасательного отряда Есентурару Сергазыулы вручен нагрудный знак "Құтқарушы".

Кроме того, были вручены благодарственные письма и награды от акима области и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также почетное звание лучшего сотрудника получил подполковник Азамат Кусаинов. Лучшими среди сельских спасателей стали представители пожарного поста села Айке, а лучшим пожарным подразделением названа специализированная часть №1, и образцом безопасности признан отдел по ЧС Кобдинского района.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой, в которой приняли участие не только профессиональные артисты, но и сами сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям.

Перед торжественным мероприятием, посвящённым 30-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Дню спасателя, акимобласти Асхат Шахаров ознакомился с материально-технической базой, специальной техникой и современным снаряжением спасателей Департамента по чрезвычайным ситуациям.