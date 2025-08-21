Министерство науки и высшего образования РК сообщает о завершении работы Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов магистратуры на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.

В состав комиссии вошли представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций.

В рамках заседания были рассмотрены поданные заявления и проведена процедура распределения грантов на основе конкурсного отбора. В этом году на участие в конкурсе поступило более 20 тысяч заявлений, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Наибольшим спросом пользуются направления: "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли".

Результаты конкурса будут опубликованы 23 августа на официальных страницах Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.