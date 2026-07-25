Более 20 тысяч компаний с российским участием работают в Казахстане

По словам главы государства, Россия остается одним из ключевых инвесторов казахстанской экономики. За последние 20 лет российские компании вложили в страну свыше 30 млрд долларов, а в этом году темпы инвестиций продолжают расти.

Динамика в этой сфере положительная: в первом квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45%, то есть объем за пять месяцев составил 773 миллиона долларов. В результате многолетнего взаимовыгодного сотрудничества сейчас в разных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что укрепляются позиции казахстанского бизнеса в России. По его словам, общий объем казахстанских инвестиций в российскую экономику уже превысил 9 млрд долларов. Отдельно Токаев остановился на промышленном сотрудничестве. Он сообщил, что страны сформировали портфель из 177 крупных совместных проектов общей стоимостью более 52 млрд долларов. Из них 122 уже реализованы, что позволило создать свыше 30 тысяч рабочих мест.

Глава государства также назвал строительство первой атомной электростанции в Казахстане при участии международного консорциума во главе с «Росатомом» примером стратегического сотрудничества двух стран. В числе приоритетных направлений он выделил и космическую отрасль, напомнив о запуске ракеты-носителя «Союз-5» в апреле этого года.