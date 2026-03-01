В ходе встречи обсуждены вопросы развития предпринимательства в регионе, определены основные проблемы, а также рассмотрены предложения по улучшению бизнес-климата, передает BAQ.KZ.

Ербол Карашукеев отметил, что Глава государства на расширенном заседании Правительства поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл. В этой связи диверсификация экономики области, запуск новых производств и развитие предпринимательской активности остаются в числе ключевых приоритетов.

За последние три года в экономику региона привлечено около 1,8 трлн тенге инвестиций. В 2025 году в основной капитал привлечено 764,5 млрд тенге, рост на 38,8%.

В инвестиционном портфеле области на 2026–2029 года 116 проектов общей стоимостью 5,6 трлн тенге. В результате планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Уже в текущем году планируется реализовать 47 проектов на сумму 471 млрд тенге и обеспечить работой около 2,5 тысячи человек.

— Итоги 2025 года показали рост инвестиционной активности. Увеличился объем инвестиций в основной капитал, сформировалась положительная динамика в привлечении частных и прямых иностранных инвестиций. Вместе с тем имеются вопросы, связанные с обеспечением инфраструктурой, земельными отношениями, выплатой компенсаций и готовностью инженерных сетей. Оперативное решение этих вопросов — важное условие своевременной и качественной реализации проектов. В регионе будет продолжена системная работа по реализации качественных проектов, увеличению объема инвестиций и поддержке предпринимательских инициатив. Ни одна инициатива предпринимателей не останется без внимания, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

В свою очередь председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев рассказал о работе по модернизации деятельности палаты, усилению защиты интересов бизнеса и развитию диалога с государственными органами.

— Жамбылская область — это не только исторический край, но и регион с глубокими бизнес-традициями. Сегодня потенциал области проявляется в различных отраслях. Реализация крупных стратегических проектов формирует новый экономический облик региона. Малый и средний бизнес — основа экономики страны. Он обеспечивает более 40 процентов валового внутреннего продукта. В этом направлении вклад и потенциал предпринимателей Жамбылской области значительны. Мы продолжим защищать интересы бизнеса, — отметил Канат Шарлапаев.

На встрече также выступил директор региональной палаты предпринимателей Жамбылской области Еркин Атымтай, который рассказал о проделанной работе за 2025 год. Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев остановился на результатах мер поддержки инвесторов. Старший помощник прокурора области Абай Алтаев проинформировал о работе органов прокуратуры по защите прав инвесторов и предпринимателей.

Во второй части расширенной встречи предприниматели и инвесторы задали свои вопросы и обсудили актуальные проблемы.

В частности, директор ТОО «AulieAtaTransPass» Рашид Пирманов поднял вопросы тарифообразования в сфере социальных перевозок, обновления подвижного состава и субсидирования расходов.

Индивидуальный предприниматель Шолпан Кариева рассказала о возникающих инфраструктурных и финансовых ограничениях при реализации проекта «Один аул — один продукт».

Канат Шарлапаев отметил, что все предложения будут приняты во внимание и рассмотрены совместно с центральными государственными органами.