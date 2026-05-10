Более 200 алматинцев проехали 40 км в честь Дня Победы

В Алматы состоялся массовый велопробег, приуроченный к празднованию День Победы. В мероприятии приняли участие свыше 200 любителей велоспорта, передает BAQ.KZ.

Маршрут заезда пролегал по центральным улицам города. Старт был дан у бизнес-центра «Нурлы Тау», после чего участники проехали по проспекту Аль-Фараби, улицам Саина, Рыскулова, Восточная объездная, Толе би, Кунаева и Гоголя.

Финишировал велопробег в Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Общая протяжённость маршрута составила около 40 километров.

В завершение участники почтили память героев Великая Отечественная война и возложили цветы к Вечному огню.