Более 200 алматинцев проехали 40 км в честь Дня Победы
Сегодня 2026, 22:13
Фото: Акимат города Алматы
В Алматы состоялся массовый велопробег, приуроченный к празднованию День Победы. В мероприятии приняли участие свыше 200 любителей велоспорта, передает BAQ.KZ.
Маршрут заезда пролегал по центральным улицам города. Старт был дан у бизнес-центра «Нурлы Тау», после чего участники проехали по проспекту Аль-Фараби, улицам Саина, Рыскулова, Восточная объездная, Толе би, Кунаева и Гоголя.
Финишировал велопробег в Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Общая протяжённость маршрута составила около 40 километров.
В завершение участники почтили память героев Великая Отечественная война и возложили цветы к Вечному огню.
