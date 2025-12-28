В Актау за последние два дня в областную многопрофильную больницу за медицинской помощью обратились более 200 человек в связи с гололёдом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По информации медицинского учреждения, за указанный период специалисты осмотрели 225 пациентов. По результатам обследования 29 человек были госпитализированы в травматологическое отделение. Ещё девять пострадавших отказались от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь всем обратившимся. Отмечается, что в связи с образованием гололёда в городе в приёмном отделении больницы зафиксирован рост числа пациентов с травмами.