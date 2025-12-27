Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом утвердила списки новых обладателей международной стипендии "Болашак", передает BAQ.KZ. В 2025 году стипендиатами стали 225 граждан Казахстан. Из них 152 человека будут обучаться в магистратуре, 16 — в докторантуре, ещё 57 казахстанцев направят на профессиональные стажировки в ведущие университеты и научно-образовательные центры мира. При этом почти 70% стипендиатов выбрали естественно-технические направления, около 30% — общественно-гуманитарные специальности.

Кроме того, 182 казахстанцам присуждены стипендии на прохождение научных стажировок в крупных международных исследовательских центрах. В комиссии отметили, что такие стажировки рассматриваются как один из ключевых инструментов передачи современных знаний и передового опыта в отечественную науку и производство. Также было объявлено, что с 2026 года в рамках профессиональных стажировок появится новая категория — "Пользователи системы искусственного интеллекта". Она направлена на подготовку специалистов по практическому применению ИИ в реальном секторе экономики.

Помимо этого, с 2026 года планируется ввести отдельную категорию для подготовки кадров в сфере атомной энергетики. Обучение будет вестись по программам магистратуры, докторантуры и профессиональных стажировок.