В Туркестанской области за первое полугодие этого года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности пресечено 220 уголовных правонарушений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Из незаконного оборота изъято свыше 250 килограммов различных видов наркотических средств, ликвидированы две нарколаборатории, задержаны 82 подозреваемых в совершении наркопреступлений.

С 1 июня на территории республики реализуется оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2025", направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

За первый месяц его проведения на территории области выявлено 63 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъято 57 килограммов наркотических средств, уничтожено более 6 тысяч кустов наркосодержащих растений.

Кроме того, возбуждено два уголовных дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом психотропного вещества — трамадола. В ходе спецмероприятий задержаны 10 подозреваемых.

Отметим, что за совершение наркопреступлений предусмотрена строгая уголовная ответственность. В частности, за сбыт наркотических средств, в том числе синтетических, в образовательных учреждениях либо несовершеннолетним, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения.