Более 200 компаний лишились счетов в госбанках Кыргызстана из-за санкционных рисков
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В Кыргызстане усиливают контроль за компаниями, которые могут быть связаны с санкционными рисками. После проверки около 40 фирм материалы по 16 из них передали в суд. Кроме того, в стране готовят специальный «черный список», сообщает 24.kg.
Вопрос обсуждался 2 октября на совещании под председательством специального представителя президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыта Сыдыкова. В нем участвовали представители госорганов, Национального банка и коммерческих банков.
Главной темой стали компании, деятельность которых потенциально может привести к санкционным рискам для страны.
Специалисты проанализировали работу около 40 компаний. По 16 из них материалы уже направлены в суд. Там будет решаться вопрос об их ликвидации в соответствии с законодательством.
Проверки остальных компаний продолжаются.
В стране появится санкционный «черный список»
Еще одна мера – создание специального перечня людей и компаний с повышенными санкционными рисками. Фактически речь идет о так называемом «блэклисте». Решение о его создании планируют утвердить в ближайшие дни.
Предполагается, что новый механизм позволит заранее выявлять рискованные операции, контролировать внешнеэкономические сделки компаний и проверять их контрагентов.
Банки закрыли счета более 200 компаний
Отдельно власти обсудили работу банков. Они усиливают внутренние проверки и контроль за клиентами, которые могут создавать санкционные риски.
По состоянию на 2 октября государственный «Элдик Банк» закрыл счета примерно 126 компаний, а «АБанк» – около 100 организаций.
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