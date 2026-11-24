Более 200 представителей агропромышленного комплекса получили государственные и ведомственные награды, благодарственные письма и другие поощрения. Десяти работникам вручили ключи от автомобилей и квартир.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие экономики региона и обеспечение продовольственной безопасности.

Акмолинская область сохраняет лидирующие позиции в агропромышленном комплексе страны. За последние семь лет валовой выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился более чем в два раза и в 2025 году достиг 1,17 трлн тенге. Производство продуктов питания за этот период выросло в 3,4 раза.

«Регион сохраняет лидирующие позиции в отрасли. Область полностью обеспечивает собственные потребности по основным видам продовольствия и вносит значительный вклад в формирование продовольственного пояса столицы», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

В текущем году, несмотря на сложные погодные условия, в области собрали около 6,3 млн тонн зерна. Это лучший результат среди регионов страны. Почти 90% урожая приходится на пшеницу третьего класса. Сбор масличных культур достиг 839 тыс. тонн, став рекордным за всю историю региона.

Положительная динамика отмечается и в животноводстве. За последние три года в области ввели в эксплуатацию шесть молочно-товарных ферм общей мощностью 5,8 тыс. голов. За десять месяцев текущего года сельхозпредприятия произвели 79 тыс. тонн товарного молока – почти на 25% больше.

Еще одно направление развития отрасли – формирование мясного кластера. Проект предусматривает создание племенных центров, откормочных площадок на 150 тыс. голов крупного рогатого скота и современного мясоперерабатывающего комплекса. Его реализация позволит нарастить производственные мощности и увеличить объемы переработки.

Заслуги акмолинских аграриев отмечены и на республиканском уровне. На III Форуме работников сельского хозяйства в Астане механизатор ТОО «Жер Өнімдері» Виктор Клишин награжден орденом «Еңбек Даңқы» III степени, телятница ТОО «Burabay Milk» Алия Капарова – медалью «Ерен еңбегі үшін». Всего в текущем году государственных наград удостоены 15 жителей области.

В ходе областного мероприятия также отметили 32 предприятия в номинации «За вклад в развитие АПК Акмолинской области». Ряд специалистов получил звание «Профессионал года». Среди награжденных – работники сельскохозяйственных предприятий, растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности.

Отдельным событием стало вручение десяти работникам отрасли ключей от автомобилей и квартир. Таким образом отметили профессиональные заслуги людей, чей труд обеспечивает развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность региона.