В Казахстане с большим размахом реализуется национальный проект "Келешек мектептері", инициированный Главой государства и нацеленный на обеспечение качественного образования для всех детей страны, вне зависимости от того, где они живут — в городе или глубинке, передает BAQ.KZ.

В рамках масштабной программы планируется построить 217 современных школ общей вместимостью 460 тысяч учеников. Уже сегодня введены в эксплуатацию 122 школы, что позволило более чем 200 тысячам детей получить доступ к новым образовательным пространствам, отвечающим самым высоким стандартам.

Особое внимание уделяется сельским районам — свыше 40% построенных школ расположены именно там. При этом размер учебных заведений варьируется в зависимости от численности учеников — от 300 до 2 500 мест, что говорит о персонализированном подходе к планированию и созданию комфортной среды.

Независимо от географического положения, все школы строятся по единым современным стандартам с инновационной архитектурой и продуманными инженерными решениями. Это обеспечивает единство образовательного пространства по всей стране и создает условия для комфортного и безопасного обучения.

В новых зданиях предусмотрены просторные классы — они на 15–20% больше прежних, оснащены современной мебелью и учебным оборудованием, техническое оснащение превышает базовые нормы в четыре раза. Для удобства и безопасности детей предусмотрено разделение на зоны для младших и старших классов, что позволяет лучше адаптировать образовательный процесс.

Проект "Келешек мектептері" — это не просто строительство школ. Это инвестиция в будущее Казахстана, где каждый ребёнок получает шанс учиться в комфортной, вдохновляющей и технологичной среде, раскрывая свой потенциал наравне со сверстниками из разных уголков страны.