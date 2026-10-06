Более 200 участников соревнуются на гастрономическом фестивале в Астане

В Астане на три дня собрались повара, студенты и представители профильных колледжей из Казахстана и зарубежных стран. На международном гастрономическом фестивале ASTAUFEST за звание лучших поборются более 200 участников.

В конкурсе представлены свыше 30 организаций образования из регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Работы участников будут оценивать 13 международных экспертов из Китая, Франции, Турции, Кипра, Швейцарии, Узбекистана, Кыргызстана и России.

Отдельный акцент фестиваля сделали на казахской национальной кухне. Участники будут показывать традиционные блюда и их современное прочтение.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль поможет популяризировать национальные кулинарные традиции, развивать ресторанную индустрию и обмениваться опытом с зарубежными специалистами.

VII международный гастрономический фестиваль ASTAUFEST проводит столичный Колледж общественного питания и сервиса.