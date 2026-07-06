Более 200 юных борцов вышли на ковер на фестивале в Астане

В Астане в честь Дня столицы состоялся традиционный фестиваль молодежной борьбы, объединивший более 200 юных спортсменов. На площадке Триатлон парка прошли соревнования по шести видам единоборств, а для гостей подготовили праздничную концертную программу с участием творческих коллективовю

По информации городского акимата, на концерте были исполнены патриотические песни и представлены национальные танцевальные номера.

После торжественного открытия стартовали соревнования по грэпплингу, дзюдо, джиу-джитсу, вольной, греко-римской и казахской борьбе. На протяжении всего дня участники демонстрировали высокий уровень подготовки, техничную борьбу и спортивный характер. Поддержать молодых атлетов пришли родители, тренеры, жители и гости столицы.

С напутственным словом к участникам обратился заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата Астаны Ержигит Усербай. Он пожелал спортсменам уверенности в своих силах, честной борьбы и достойных результатов, отметив, что главная задача фестиваля — популяризация здорового образа жизни, развитие детско-юношеского спорта и создание условий для раскрытия потенциала молодых спортсменов.

«Подобные соревнования - это не только возможность определить сильнейших, но и хороший стимул для ребят продолжать тренировки, совершенствовать свое мастерство и ставить перед собой новые цели. Именно на таких турнирах формируется спортивный характер и воспитываются будущие чемпионы», — отметил Ержигит Усербай.

Как рассказал начальник спортивного отдела по проведению мероприятий Алмаз Казбек, фестиваль уже много лет является неотъемлемой частью праздничной программы, посвященной Дню столицы.

«Мы проводим это мероприятие ежегодно в честь Дня столицы. В этом году фестиваль объединил более 200 спортсменов. Здесь представлены различные виды единоборств -грэпплинг, дзюдо, джиу-джитсу, вольная, греко-римская и казахская борьба. По итогам соревнований победителям и призерам будет вручено 120 медалей», - сказал он.

Такие соревнования помогают юным спортсменам получить соревновательный опыт, проверить уровень подготовки и обменяться опытом друг с другом.

Победители и призеры турнира определялись в каждой дисциплине и возрастной категории. Всего по итогам фестиваля вручается 120 медалей.