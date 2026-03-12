Более 2000 рабочих мест: Как развивается ответственный бизнес в Алматинской области
Узнали, как бизнес может поддерживать экономику и покупателей одновременно.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Компания ZETA поддержала принципы республиканской акции «Саналы бизнес – ел тірегі». Сегодня компания обеспечивает более 2000 рабочих мест в Алматинской области, сотрудничает с казахстанскими поставщиками и сознательно придерживается умеренной маржинальности, чтобы сохранять доступные цены на товары для дома и офиса. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.
Поддержка принципов «сознательного бизнеса»
Вице-президент группы компаний ZETA Максут Омарбаев отметил, что принципы ответственного предпринимательства изначально были заложены в философии компании.
«Для нас важно не только развивать бизнес, но и вносить вклад в экономику страны, создавать рабочие места, поддерживать доступность товаров и развивать отечественное производство. Эти ценности были заложены основателем компании Омаровым Канатом Байтеновичем и остаются основой нашей работы», – рассказал Омарбаев.
По словам Максута Омарбаева, в современных условиях экономики Казахстана особенно важно, чтобы бизнес работал не только ради прибыли, но и с учетом интересов общества.
«Это ответственность за качество продукции, справедливую цену, стабильную занятость сотрудников, сотрудничество с местными поставщиками и вклад в развитие экономики Казахстана. В современных условиях это особенно важно, поскольку устойчивый бизнес помогает укреплять внутренний рынок и доверие потребителей», – поделился Омарбаев.
В компании отмечают, что при формировании ценовой политики учитывается покупательская способность населения.
«Мы понимаем, что для большинства семей важны не только качество и внешний вид товара, но и его доступность. Поэтому компания стремится находить баланс между себестоимостью, качеством и конечной ценой для покупателя. Одним из ключевых принципов ZETA всегда было стремление делать товары для дома и офиса максимально доступными для широкого круга потребителей», – отметил спикер.
Умеренная маржинальность ради доступности
По словам вице-президента компании, в некоторых случаях бизнес сознательно ограничивает прибыльность продукции.
«Да, в ряде случаев компания сознательно придерживается умеренной маржинальности, чтобы сохранить доступность продукции для покупателей. Мы считаем, что долгосрочное доверие клиентов и стабильный спрос важнее краткосрочной выгоды. Такой подход позволяет ZETA оставаться близкой к потребителю и выполнять свою социальную функцию как казахстанского производителя и поставщика товаров для дома и офиса», – рассказал Омарбаев.
Компания также активно взаимодействует с отечественными производителями и поставщиками.
«Да, ZETA активно сотрудничает с казахстанскими поставщиками и по возможности использует отечественные материалы. Для нас это важная часть поддержки локальной экономики и развития внутреннего производства. Работа с местными партнёрами позволяет не только укреплять деловые связи внутри страны, но и более эффективно контролировать качество, сроки поставок и себестоимость продукции», – пояснил он.
Компания также вносит вклад в развитие Алматинской области, создавая более 2000 рабочих мест на производственных площадках, в логистике, торговле и административных подразделениях.
Контроль качества и справедливая цена
В компании подчеркивают, что большое внимание уделяется качеству продукции и технологическим процессам.
«Для обеспечения качества продукции ZETA уделяет большое внимание выбору материалов, производственному контролю, технологическим процессам и постоянному улучшению ассортимента. При этом компания стремится оптимизировать внутренние процессы, логистику и производственные затраты, чтобы сохранять справедливую цену для покупателя. Наша задача – предложить рынку качественный, практичный и доступный товар без необоснованного завышения стоимости», – поделился Омарбаев.
В ZETA отмечают, что устойчивое развитие бизнеса невозможно без сильной команды.
«Для ZETA сотрудники, являются одной из ключевых ценностей компании. Мы стремимся выстраивать отношения на принципах уважения, стабильности и ответственности. В компании уделяется особое внимание созданию комфортных условий труда, социальной защищённости персонала, а также обучению и развитию сотрудников. Мы понимаем, что сильная команда – это основа устойчивого роста и высокого качества работы на всех уровнях», – пояснил спикер.
В компании считают, что развитие отечественного производства и поддержка национальной экономики должны быть частью долгосрочной стратегии бизнеса.
«Безусловно, экономический патриотизм является важной частью долгосрочной стратегии ZETA. Поддержка отечественного производства, создание рабочих мест, сотрудничество с казахстанскими поставщиками и стремление развивать локальный бизнес – всё это соответствует нашему видению будущего. Мы убеждены, что сильный национальный бизнес является опорой экономики страны и важным фактором её устойчивого развития», – рассказал Омарбаев.
В завершение представитель компании обратился к предпринимателям, подчеркнув важность ответственного подхода к ведению бизнеса.
«Ответственный и системный подход к бизнесу – это инвестиция в долгосрочное будущее компании, сотрудников и страны в целом. Сегодня особенно важно строить бизнес на доверии, качестве, честности и уважении к потребителю. Только такой подход формирует устойчивую репутацию и настоящую ценность бренда. Пример ZETA показывает, что можно успешно развивать бизнес, сохраняя доступность продукции, поддерживая отечественную экономику и работая на благо общества», – подытожил Омарбаев.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн