Компания ZETA поддержала принципы республиканской акции «Саналы бизнес – ел тірегі». Сегодня компания обеспечивает более 2000 рабочих мест в Алматинской области, сотрудничает с казахстанскими поставщиками и сознательно придерживается умеренной маржинальности, чтобы сохранять доступные цены на товары для дома и офиса. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Поддержка принципов «сознательного бизнеса»

Вице-президент группы компаний ZETA Максут Омарбаев отметил, что принципы ответственного предпринимательства изначально были заложены в философии компании.

«Для нас важно не только развивать бизнес, но и вносить вклад в экономику страны, создавать рабочие места, поддерживать доступность товаров и развивать отечественное производство. Эти ценности были заложены основателем компании Омаровым Канатом Байтеновичем и остаются основой нашей работы», – рассказал Омарбаев.

Фото: пресс-служба "Zeta"

По словам Максута Омарбаева, в современных условиях экономики Казахстана особенно важно, чтобы бизнес работал не только ради прибыли, но и с учетом интересов общества.

«Это ответственность за качество продукции, справедливую цену, стабильную занятость сотрудников, сотрудничество с местными поставщиками и вклад в развитие экономики Казахстана. В современных условиях это особенно важно, поскольку устойчивый бизнес помогает укреплять внутренний рынок и доверие потребителей», – поделился Омарбаев.

В компании отмечают, что при формировании ценовой политики учитывается покупательская способность населения.

«Мы понимаем, что для большинства семей важны не только качество и внешний вид товара, но и его доступность. Поэтому компания стремится находить баланс между себестоимостью, качеством и конечной ценой для покупателя. Одним из ключевых принципов ZETA всегда было стремление делать товары для дома и офиса максимально доступными для широкого круга потребителей», – отметил спикер.

Умеренная маржинальность ради доступности

По словам вице-президента компании, в некоторых случаях бизнес сознательно ограничивает прибыльность продукции.

«Да, в ряде случаев компания сознательно придерживается умеренной маржинальности, чтобы сохранить доступность продукции для покупателей. Мы считаем, что долгосрочное доверие клиентов и стабильный спрос важнее краткосрочной выгоды. Такой подход позволяет ZETA оставаться близкой к потребителю и выполнять свою социальную функцию как казахстанского производителя и поставщика товаров для дома и офиса», – рассказал Омарбаев.

Фото: пресс-служба "Zeta"

Компания также активно взаимодействует с отечественными производителями и поставщиками.

«Да, ZETA активно сотрудничает с казахстанскими поставщиками и по возможности использует отечественные материалы. Для нас это важная часть поддержки локальной экономики и развития внутреннего производства. Работа с местными партнёрами позволяет не только укреплять деловые связи внутри страны, но и более эффективно контролировать качество, сроки поставок и себестоимость продукции», – пояснил он.

Компания также вносит вклад в развитие Алматинской области, создавая более 2000 рабочих мест на производственных площадках, в логистике, торговле и административных подразделениях.

Контроль качества и справедливая цена

В компании подчеркивают, что большое внимание уделяется качеству продукции и технологическим процессам.

«Для обеспечения качества продукции ZETA уделяет большое внимание выбору материалов, производственному контролю, технологическим процессам и постоянному улучшению ассортимента. При этом компания стремится оптимизировать внутренние процессы, логистику и производственные затраты, чтобы сохранять справедливую цену для покупателя. Наша задача – предложить рынку качественный, практичный и доступный товар без необоснованного завышения стоимости», – поделился Омарбаев.

В ZETA отмечают, что устойчивое развитие бизнеса невозможно без сильной команды.

«Для ZETA сотрудники, являются одной из ключевых ценностей компании. Мы стремимся выстраивать отношения на принципах уважения, стабильности и ответственности. В компании уделяется особое внимание созданию комфортных условий труда, социальной защищённости персонала, а также обучению и развитию сотрудников. Мы понимаем, что сильная команда – это основа устойчивого роста и высокого качества работы на всех уровнях», – пояснил спикер.

В компании считают, что развитие отечественного производства и поддержка национальной экономики должны быть частью долгосрочной стратегии бизнеса.

«Безусловно, экономический патриотизм является важной частью долгосрочной стратегии ZETA. Поддержка отечественного производства, создание рабочих мест, сотрудничество с казахстанскими поставщиками и стремление развивать локальный бизнес – всё это соответствует нашему видению будущего. Мы убеждены, что сильный национальный бизнес является опорой экономики страны и важным фактором её устойчивого развития», – рассказал Омарбаев.

В завершение представитель компании обратился к предпринимателям, подчеркнув важность ответственного подхода к ведению бизнеса.