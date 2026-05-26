Более 208 тысяч детей охватят летним отдыхом в Жамбылской области

В Жамбылской области в текущем году планируется охватить летним отдыхом и оздоровительными мероприятиями более 208 тысяч школьников. Данный вопрос рассмотрен на совещании под председательством главы региона Ербола Карашукеева.

В ходе совещания были обсуждены вопросы организации летнего отдыха детей, а также подготовки выпускников к Единому национальному тестированию. Руководитель управления образования Нурбек Оршубеков сообщил, что в этом году 531 школу региона заканчивают более 245 тысяч учащихся. Из них 23 253 ученика завершают 9-й класс, 14 437 выпускников — 11-й класс.

В текущем году 670 выпускников претендуют на знак «Алтын белгі», еще 1 182 учащихся — на аттестат с отличием. Участие в ЕНТ намерены принять 11 911 выпускников 11-х классов, или 82,5%. В области действуют два пункта тестирования.

На организацию летнего отдыха детей из местного бюджета выделено 662,4 млн тенге. Согласно плану, из 217 757 учащихся 1–10-х классов летними оздоровительными и досуговыми мероприятиями будут охвачены 208 235 детей. В том числе более 15 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях. Приоритет будет отдан детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

К приему детей готовятся 6 учебно-оздоровительных центров региона. С 1 июня начнут работу 407 пришкольных лагерей. В них планируется охватить 31 967 детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Кроме того, 279 школьников, ставших победителями различных конкурсов и соревнований, получат путевки в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдәурен». Еще 10 детей из многодетных и малообеспеченных семей отдохнут в оздоровительном центре «Бөбек» в Алматы.

На совещании было отмечено, что особое внимание должно быть уделено безопасности детей. Аким области поручил усилить меры безопасности во всех летних лагерях и обеспечить круглосуточный контроль. Также он подчеркнул необходимость профилактики буллинга, повышения ответственности воспитателей и проведения специальных инструктажей для сотрудников лагерей.

Кроме того, поставлена задача активизировать работу мониторинговых групп, в состав которых войдут представители полиции, органов по чрезвычайным ситуациям и сферы образования, а также наладить постоянную обратную связь с родителями.

В период летних каникул особое внимание будет уделено вовлечению детей в спортивные и познавательные кружки, а также эффективной организации их досуга. Вместе с тем среди выпускников усилят разъяснительную работу по вопросам дорожной безопасности, общественного порядка и безопасности несовершеннолетних.