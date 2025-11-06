Более 21 млн тенге задолжали работникам в Костанайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Костанайского района выявила факты невыплаты заработной платы сотрудникам ТОО "Қазақ тұлпары", что стало нарушением их конституционных прав, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки районные прокуроры направили официальные требования в областной Департамент Комитета государственной инспекции труда с целью провести детальный аудит деятельности предприятия и оценить соблюдение трудового законодательства.
Результаты проверки подтвердили нарушения: задолженность перед 39 работниками составила 21,7 миллиона тенге. В связи с этим работодателю выдано предписание о немедленном принятии мер по выплате заработной платы в полном объёме. Одновременно предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 157 200 тенге за допущенные нарушения.
Своевременные меры прокуратуры направлены на защиту прав работников и обеспечение исполнения трудового законодательства, подчеркивая важность соблюдения обязательств работодателей перед персоналом.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- В селе Абай Туркестанской области открылась современная школа на 600 мест
- Не менее 26 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах
- Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари