Прокуратура Костанайского района выявила факты невыплаты заработной платы сотрудникам ТОО "Қазақ тұлпары", что стало нарушением их конституционных прав, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки районные прокуроры направили официальные требования в областной Департамент Комитета государственной инспекции труда с целью провести детальный аудит деятельности предприятия и оценить соблюдение трудового законодательства.

Результаты проверки подтвердили нарушения: задолженность перед 39 работниками составила 21,7 миллиона тенге. В связи с этим работодателю выдано предписание о немедленном принятии мер по выплате заработной платы в полном объёме. Одновременно предприятие было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 157 200 тенге за допущенные нарушения.

Своевременные меры прокуратуры направлены на защиту прав работников и обеспечение исполнения трудового законодательства, подчеркивая важность соблюдения обязательств работодателей перед персоналом.