Более 21 тонны наркотиков изъяли в Казахстане за семь месяцев 2026 года
За семь месяцев в Казахстане также ликвидировали 17 очагов производства синтетических наркотиков.
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Казахстанская полиция за семь месяцев 2026 года выявила 4,5 тысячи наркоправонарушений и изъяла из незаконного оборота более 21 тонны наркотиков, включая 865 кг синтетических веществ.
Как сообщает Polisia.kz, об этом стало известно в Актау на заседании Рабочей группы КСОПН по подготовке международной антинаркотической операции «Канал — Каспийский маяк» в рамках ОДКБ.
В мероприятии участвуют представители правоохранительных органов Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также международных и партнерских организаций. Основное внимание участники уделили подготовке активного этапа операции, который пройдет в октябре 2026 года.
По данным МВД, за семь месяцев в Казахстане также ликвидировали 17 очагов производства синтетических наркотиков и пресекли деятельность семи организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной.
Участники встречи обсудили основные маршруты наркотрафика, обмен оперативной информацией и совместные меры по пресечению поставок. Особое внимание уделяется новым способам распространения наркотиков с использованием мессенджеров, криптовалют и даркнета.
Казахстан также применяет метод «внешняя контролируемая поставка» при международном взаимодействии. В частности, 27 мая в Шымкенте были задержаны двое граждан Казахстана с около 5 кг опия афганского происхождения. 2 июля задержали иностранного гражданина с примерно 500 граммами синтетических наркотиков.
Проведение встречи в Актау связано с важным расположением города в Каспийском регионе. Отдельно участники рассмотрят риски использования Транскаспийского международного транспортного маршрута для незаконной перевозки наркотиков.
По итогам заседания стороны согласуют дальнейшие действия и механизмы взаимодействия в рамках операции «Канал — Каспийский маяк».
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