Более 21 тысячи казахстанцев оценили первые Национальные теледебаты
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В прямом эфире РТРК «Казахстан» состоялись Национальные теледебаты с участием всех семи политических партий, претендующих на места в Курултае. Пять раундов дискуссии были посвящены развитию человеческого капитала, поддержке бизнеса и социальным реформам. Главным интригующим элементом эфира стало прямое онлайн-голосование зрителей через QR-код. Всего свое мнение выразили 21 334 человека.
По итогам прямого эфира голоса аудитории распределились следующим образом:
- «Әділет» — 67,1%
- «Ак жол» — 9,9%
- Народная партия Казахстана — 8,2%
- «Ауыл» — 5,4%
- Respublica — 4,3%
- ОСДП — 2,2%
- «Байтақ» — 2,1%
- «Никто не понравился» — 0,8%
В ходе финального раунда участники представили свои ключевые ориентиры: в партии «Әділет» сделали ставку на инвестиции в человека и справедливость, «Ак жол» напомнили о помощи должникам через механизм банкротства физлиц, а Народная партия Казахстана сфокусировалась на повышении минимальной зарплаты, льготной ипотеке и студентах.
Представители «Ауыл» эмоционально выступили за развитие села, зачитав отрывок из стихотворения «Письмо городу», партия Respublica призвала защищать честное предпринимательство и ориентироваться на знания детей, ОСДП потребовали равной поддержки как бизнесу, так и рядовым работникам — от врачей до дворников, а экологи из «Байтақ» назвали главным условием будущего страны гармонию с природой.
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