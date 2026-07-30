Более 21 тысячи казахстанцев оценили первые Национальные теледебаты

В прямом эфире РТРК «Казахстан» состоялись Национальные теледебаты с участием всех семи политических партий, претендующих на места в Курултае. Пять раундов дискуссии были посвящены развитию человеческого капитала, поддержке бизнеса и социальным реформам. Главным интригующим элементом эфира стало прямое онлайн-голосование зрителей через QR-код. Всего свое мнение выразили 21 334 человека.

По итогам прямого эфира голоса аудитории распределились следующим образом:

«Әділет» — 67,1%

«Ак жол» — 9,9%

Народная партия Казахстана — 8,2%

«Ауыл» — 5,4%

Respublica — 4,3%

ОСДП — 2,2%

«Байтақ» — 2,1%

«Никто не понравился» — 0,8%

В ходе финального раунда участники представили свои ключевые ориентиры: в партии «Әділет» сделали ставку на инвестиции в человека и справедливость, «Ак жол» напомнили о помощи должникам через механизм банкротства физлиц, а Народная партия Казахстана сфокусировалась на повышении минимальной зарплаты, льготной ипотеке и студентах.

Представители «Ауыл» эмоционально выступили за развитие села, зачитав отрывок из стихотворения «Письмо городу», партия Respublica призвала защищать честное предпринимательство и ориентироваться на знания детей, ОСДП потребовали равной поддержки как бизнесу, так и рядовым работникам — от врачей до дворников, а экологи из «Байтақ» назвали главным условием будущего страны гармонию с природой.