58-летний марафонец Мендыбай Алимгазинов продолжает ультрамарафон «Құрылтайға жол». Преодолев более 210 километров от Астаны, он добрался до Караганды.

Для спортсмена этот маршрут – не просто спортивное испытание. Своим забегом он хочет привлечь внимание к предстоящим выборам депутатов Курултая и напомнить о важности личного участия в жизни страны.

Как Караганда встретила марафонца

Появление бегущего Мендыбая ага на улицах города не осталось незамеченным. Прохожие приветствовали его, желали сил и интересовались, как проходит дистанция.

После долгих километров трассы такая поддержка стала для спортсмена важной моральной опорой. Его пример также показывает, что активный образ жизни и гражданская позиция могут проявляться не только в словах, но и в конкретных поступках.

Почему к забегу присоединилась молодежь

Особенно тепло Мендыбая ага встретили молодые карагандинцы. Увидев спортсмена, несколько ребят присоединились к нему и вместе пробежали часть городского маршрута.

Для них это стало возможностью поддержать марафонца не только словами, но и личным участием. Совместный забег показал, что идея ответственности и участия в важных для страны событиях близка и молодому поколению.

Кто помогает Мендыбаю ага в дороге

На протяжении ультрамарафона рядом со спортсменом находятся два его ученика. Сам Мендыбай ага отмечает, что их помощь и моральная поддержка имеют большое значение.

После многих километров именно команда помогает справляться с усталостью и сохранять настрой на продолжение пути. Здесь наставничество проявляется не только в передаче спортивного опыта, но и в совместном преодолении трудностей.

Мендыбай ага делится с учениками своим опытом и примером стойкости, а они поддерживают своего наставника в дороге.

Что говорит Мендыбай ага о гражданской ответственности

В Караганде спортсмен также дал интервью журналистам и рассказал о смысле своего ультрамарафона.

По словам Мендыбая ага, гражданская ответственность начинается с личного участия в решениях, которые могут повлиять на будущее страны. Поэтому он решил не ограничиваться призывами, а выразить свое отношение к предстоящему голосованию через собственный поступок.

Дистанция в 1300 километров, которую он планирует преодолеть, не является требованием к другим гражданам. Это личный выбор спортсмена и показатель того, какое значение он придает своему голосу.

Главный вопрос, по его мнению, заключается не в том, сколько километров готов пробежать человек, а в том, насколько серьезно он относится к своему праву участвовать в выборе будущего страны.

Что ждет «Құрылтайға жол» дальше

Караганда стала очередным важным этапом ультрамарафона. Здесь Мендыбая ага поддержали жители города, молодежь пробежала вместе с ним часть маршрута, а журналисты рассказали о цели его инициативы.

Впереди у спортсмена новые города, поселки и села. Жители следующих населенных пунктов смогут встретить его, поддержать добрыми словами, присоединиться к забегу на часть дистанции или помочь в дороге.

Так маршрут «Құрылтайға жол» продолжается не только как спортивный ультрамарафон, но и как история встреч людей, которые по-своему становятся его участниками.

Каждый пройденный километр, встреча и слова поддержки становятся частью этого пути к важному для страны выбору.