Казахстанская жилищная компания (КЖК) вложит 22,5 млрд тенге в реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и электросетей в рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (МЭКС), передает BAQ.KZ. Финансирование обеспечено через выкуп облигаций акиматов Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

В Павлодаре появится новая тепломагистраль стоимостью 9,7 млрд тенге. Она снизит износ городских теплосетей с 92% до 77% и обеспечит теплом 124,5 тыс. жителей. В Карагандинской области начнётся реконструкция комплекса водоочистки "Қарағанды Су" на 2,5 млрд тенге. Проект позволит 695 тыс. жителей Караганды, Темиртау и посёлка Актас получать воду бесперебойно и с лучшим качеством. В Темиртау и Уральске планируется ремонт изношенных тепловых сетей (износ до 88%). После завершения работ более 78 тыс. абонентов – от многоквартирных домов до промпредприятий – будут получать тепло стабильно.

На обновление свыше 595 км электросетей в Уральске и ЗКО выделят 3,1 млрд тенге. Здесь сети признаны в неудовлетворительном состоянии: из-за аварий и потерь электроэнергии перебои ощущают тысячи потребителей. В Северо-Казахстанской области модернизацию начнут с теплотрассы в микрорайоне Железнодорожный Тайыншинского района. На её ремонт протяжённостью 1,9 км направят 0,7 млрд тенге.

В КЖК напомнили, что нацпроект МЭКС реализуется по поручению главы государства. Финансовый оператор — дочерняя организация холдинга "Байтерек" — поддерживает проекты как через выкуп облигаций акиматов, так и через субсидирование кредитов банков второго уровня и финансовых институтов для частных монополистов.