В МВД состоялось заседание Коллегии, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2025 год и определены приоритетные задачи на предстоящий период, передаёт BAQ.KZ.

Открывая заседание, министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что прошедший год стал важным этапом в укреплении правопорядка и общественной безопасности.

"Прошлый год стал этапом практического утверждения принципа "Закон и Порядок", объявленного Главой государства. В его развитие в министерстве был объявлен Год профилактики, и это позволило сместить акцент с реагирования на предупреждение правонарушений. Системная профилактика доказала свою эффективность и стала основой устойчивого снижения преступности", - подчеркнул Ержан Саденов.

Благодаря системной профилактической и оперативной работе в 2025 году в стране зафиксировано снижение уровня преступности более чем на 6 тысяч преступлений. Существенное сокращение отмечено по тяжким и особо тяжким преступлениям, включая убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, кражи, хулиганства и др.

Также отмечается снижение преступности в общественных местах и на улицах, а также уменьшение числа преступлений с применением оружия и повторных правонарушений, совершаемых ранее судимыми лицами. Улучшена раскрываемость по всем видам преступлений, в том числе по особо тяжким - до 98%.

Раскрыто более 2,7 тыс. преступлений прошлых лет. Это наглядно подтверждает эффективность принимаемых мер и принципиальную позицию органов внутренних дел по обеспечению неотвратимости наказания.

В 2025 году полицией задержано свыше 1,6 тыс. лиц, находившихся в розыске, а также установлено местонахождение и возвращены в семьи более 20 тысяч пропавших граждан. Обеспечено восстановление прав потерпевших: в целом организовано возмещение ущерба на сумму порядка 60 млрд тенге.

Пресечено более 17 млн административных правонарушений, что позволило остановить противоправные действия на ранней стадии - до того, как они могли перерасти в тяжкие последствия. Более 9 тысяч детей и подростков охвачены программами наставничества, спорта и профилактики. Эти меры рассматриваются как ключевой инструмент снижения рисков вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Задержано более 23 тысяч водителей за пьяное вождение, что позволило предотвратить сотни трагедий на дорогах. Существенно усилена работа по противодействию организованной и транснациональной преступности. Возбуждено 78 уголовных дел по фактам создания и руководства организованными преступными группами, в том числе 10 - по транснациональным каналам. К уголовной ответственности привлечены 299 лидеров и участников преступных сообществ. Из незаконного оборота изъято свыше 2,5 тыс. единиц оружия.

Принятые меры позволили ликвидировать устойчивые каналы финансирования и снабжения преступных групп, а также исключить их влияние на экономику и общественную безопасность. В сфере противодействия наркопреступности реализован комплекс мер, позволивший увеличить объемы изъятых из незаконного оборота наркотических средств до 31,7 тонны, что эквивалентно более 12 млн разовых доз, не попавших на улицы.

Ликвидированы 109 нарколабораторий, в том числе 13 - по производству "синтетики", что позволило пресечь источники распространения наркотических средств, а не только их последствия. По поручению Главы государства утвержден новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы, направленный на дальнейшее усиление профилактики, пресечения и реабилитационных мер.

Продолжается системная работа по противодействию киберпреступности и интернет-мошенничеству. Заблокировано 84,5 млн мошеннических звонков, что позволило предотвратить массовые финансовые потери и снизить уровень вовлеченности граждан в мошеннические схемы.

Ликвидированы 13 call-центров, в том числе за рубежом. Расследуются 56 уголовных дел в отношении пособников интернет-мошенников по фактам так называемого "дропперства". Подписана Конвенция ООН по противодействию киберпреступности, что расширяет возможности международного сотрудничества в сфере пресечения трансграничных цифровых преступлений.

В сфере уголовно-исполнительной системы министр подчеркнул, что впервые в истории страны "с нуля" построена новая колония в рамках государственно-частного партнерства, и указал на необходимость продолжения этой работы, а также завершения разработки Концепции развития пенитенциарной системы на 2026-2030 годы, укрепления контролерского состава и повышения уровня трудозанятости осужденных.