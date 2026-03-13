Более 23 тысяч встреч прошло в Казахстане в рамках кампании по разъяснению проекта Новой Конституции
В Казахстане завершилась масштабная информационно-разъяснительная кампания, посвящённая проекту Новой Конституции. По всей стране проведено более 23 тысяч встреч, участие в которых приняли свыше 5,4 миллиона человек. В разъяснительной работе были задействованы 4730 спикеров республиканского и регионального уровня, передает BAQ.kz.
Мероприятия проходили во всех регионах страны – в городах и сельских населённых пунктах, на предприятиях, в образовательных учреждениях и общественных площадках. Основная цель кампании – подробно рассказать гражданам о ключевых положениях проекта Конституции и ответить на возникающие вопросы.
Особое внимание уделялось работе с различными социальными и профессиональными группами населения. К примеру, для молодёжи проведено 4 900 встреч с участием около 1,5 млн человек, тогда как в трудовых коллективах предприятий прошло 4 200 встреч, в которых приняли участие 1,2 млн человек.
Координацию кампании осуществляла Общенациональная коалиция в поддержку Новой Конституции, объединившая политические партии, депутатов Парламента и маслихатов, представителей гражданского общества и экспертного сообщества.
«Наша задача заключалась в том, чтобы люди могли подробно ознакомиться с проектом Конституции, задать вопросы и сформировать собственное мнение. Важно, чтобы участие в референдуме было осознанным и основанным на понимании предлагаемых изменений», – отметили представители Коалиции.
Во время встреч обсуждались ключевые положения проекта Основного закона – защита прав и свобод граждан, вопросы социальной справедливости, роль Парламента и местных представительных органов, а также экологическая ответственность государства и общества.
Организаторы отмечают, что проведённая кампания позволила охватить широкие слои общества и создать условия для информированного участия граждан в принятии важного государственного решения.
