Более 2,3 тысячи туристов путешествовали по Казахстану и Центральной Азии на поездах

С начала проекта по развитию железнодорожного туризма туристическими поездами Нацперевозчика воспользовались более 2,3 тысячи пассажиров, в том числе иностранные туристы. Всего было организовано 18 таких рейсов.

Одним из последних стал туристический поезд Keruen Express, который завершает очередное международное путешествие.

За время реализации проекта география маршрутов заметно расширилась. Туристические поезда связывали Казахстан с Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем.

«Основная часть турпоездов была организована между Казахстаном и Узбекистаном с посещением Алматы, Туркестана, Самарканда, Бухары и Ташкента. Отдельным направлением стал маршрут Сиань – Алматы, ориентированный в том числе на развитие въездного туризма из Китая», – рассказал председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

Отдельным международным проектом стал поезд Jibek Joly, маршрут которого объединил сразу три страны – Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Пассажиры посетили Алматы, Туркестан, Самарканд, Бухару, Душанбе и Ташкент.

Формат туристических поездов позволяет за одну поездку побывать сразу в нескольких городах и странах. Железнодорожный маршрут дополняют экскурсионные программы, посещение исторических и культурных объектов, а также организованные трансферы.

Среди пассажиров таких поездов – как жители Казахстана, так и иностранные туристы, интересующиеся историей, культурой и достопримечательностями Центральной Азии.

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что работу по расширению туристических железнодорожных маршрутов продолжат. Следующий рейс Keruen Express планируют организовать уже в октябре.